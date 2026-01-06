ベネズエラのマドゥロ大統領がアメリカ・ニューヨークの裁判所に出廷したことについて、中国外務省は「ベネズエラの国家主権を著しく侵犯している」と批判しました。中国外務省の毛寧報道官は6日の記者会見で、マドゥロ大統領がニューヨークの裁判所に出廷したことについて、「アメリカが国家元首の身分を顧みず公然と国内の裁判所で起訴し、いわゆる審判を行うことはベネズエラの国家主権を著しく侵犯している」と批判しました。