政府は6日、木原稔官房長官の記者会見とみられる映像を悪用し、存在しないプロジェクトへの投資を促す偽動画を確認したとして、首相官邸のホームページやX（旧ツイッター）で注意を呼びかけた。誘導されるサイトにアクセスした場合、投資詐欺に遭ったり個人情報を盗まれたりする恐れがあるとしている。内閣広報室によると、偽動画は6日に見つかった。