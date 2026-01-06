【シドニー共同】オーストラリアで2032年に開かれるブリスベン五輪・パラリンピックを巡り、地元州政府は5日、オーストラリアの2社と日本の梓設計（東京）がメインスタジアムの設計、建設の事業者として選定されたと発表した。地元メディアによると、起伏のある地形を生かし、複数階からアクセスできる設計で、入退場時の混雑緩和を図る方針。「ブリスベン競技場」と名付けられており、約6万3千人を収容予定。ブリスベン中心部