ＴＢＳの日比麻音子アナウンサー（３２）が６日放送のＴＢＳラジオ「アフター６ジャンクション２」に出演し、結婚を生報告した。様々なニュースが飛び交った年始を経て、「御報告したいことがございまして」と切り出し、「私事で大変恐縮でございますが、この度、結婚いたしました」と報告した。お相手は「大学生の時からの友人の男性」と説明し、「新たに家族も増え、より一層責任感を強く持ちながら、代わらず誠実にお仕事を