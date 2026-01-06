チェルシーは6日、リアム・ロシニアー氏(41)が新監督に就任することが決まったと発表した。クラブは今月1日、エンツォ・マレスカ監督の退任を発表。ロシニアー氏は2024年夏から同一オーナーのストラスブールを率いており、シーズン途中の“引き抜き”による電撃転身となった。ロシニアー氏は2022年6〜9月にダービー・カウンティの暫定監督を務め、初めてトップチームの指揮を担うと、22年11月から24年5月にかけてハルシティを