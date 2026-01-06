MLB¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡Ê39¡Ë¤Ï1·î2Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£Âç³¢Æü¤ËË¬¤ì¤¿¾ÃËÉ½ð¤Ç¿ÀÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡¢17ºÐ¥â¥Ç¥ëÂ©»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¯¤ó¡×¡ÖDNA¤ÏÁè¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡× ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¼Ö¤¬Âç¹¥¤­¤ÊËö¤Ã»Ò¤Î¡Ö¾ÃËÉ¼Ö¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ì¼¤È3¿Í¤ÇËãÉÛ¾ÃËÉ½ð¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸«¤é¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥­ー¡×ÄøÅÙ¤Îµ¤