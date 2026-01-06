この記事をまとめると ■新幹線の線路を点検するドクターイエロー的な車両が高速道路にも存在する ■走りながら路面の状況を分析したりETCなどの各種電波の測定を行っている ■非常に珍しい車両なので見かけることがあればラッキーだ 高速道路を見守る特殊車両とは 高速で疾走する新幹線。世界一安全な乗り物といわれているが、それを維持するための努力は並大抵のものではないだろう。とくに線路・架線などといった消耗品は破損