リアム・ロシニア氏＝2025年11月、ストラスブール（AP＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーは6日、フランス1部リーグのストラスブールを率いていたリアム・ロシニア氏（41）が新たに監督に就任したと発表した。1日にマレスカ監督の退任を発表していた。（共同）