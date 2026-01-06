お笑いコンビ、エレキコミックのやついいちろう（51）と妻でタレントの松嶋初音（38）が6日、それぞれのインスタグラムを更新し、第1子の誕生を報告した。2人の連名で、文書で発表した。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「この度、2026年1月5日8時23分に第1子を無事出産致しました事をご報告させて頂きます。お陰様で母子ともに健康です」と報告。赤ちゃんの顔を手で包む様子を公開した。続けて「お腹の中にいる時か