国土交通省は６日、大阪発青森行きの日本航空２１５１便（乗客乗員６５人）が昨年１２月８日午前８時半頃、秋田空港の北北西２３キロ・メートルを飛行中に揺れ、乗客１人が腰を骨折したと発表した。国交省などによると、乗客はトイレにいたところ、突然の揺れで尻もちをつき、けがをしたという。けがの程度が重傷と判明したため、国交省は航空事故と判断した。運輸安全委員会が原因を調べる。