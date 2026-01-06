国際弁護士の清原博氏（55）、タレント山之内すず（24）が6日、読売テレビの情報番組「かんさい情報ネットten．」（月〜金曜午後3時50分）に出演。小学生に暴行を加え、ケガをさせたとして書類送検された大阪市消防局職員の男に苦言を呈した。東淀川消防署に勤務する消防司令補の男は昨年11月、公園でボール遊びをしていた小学生がボールを取りに自宅敷地内に立ち入った際、複数回ほおをたたくなど暴行を加え、ケガをさせた疑いが