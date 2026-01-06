クラシックギタリスト猪居亜美（32）が6日、インスタグラムを更新、レジェンドギタリストとのツーショット写真を公開した。所属事務所名で「本日は猪居亜美が、山本恭司氏との対談取材で、お声がけいただきました」とし、「情報の公開をお楽しみに！」とつづり、山本恭司（69）と2人で、サムズアップする写真を公開した。猪居はロック＆メタル愛好家のクラシックギタリスト。クラシックギターでLOUDNESSの代表曲「S.D.I.」「CRAZY