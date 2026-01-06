YOASOBIが、2026年1月4日より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のエンディングテーマ「BABY」をアニメ第2話放送日となる1月11日に配信リリースすることを発表した。『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校へ転入した芦屋瑞稀を描く学園ストーリーとなっている。©中