T.N.Tが、1月11日の東京・日本青年館ホールを皮切りにスタートする初の全国5都市6公演のツアー＜T.N.T 1st LIVE TOUR “THE NEXT TRIGGER”＞に先駆け、3曲入りのEP『UNIVERSE』を本日24時より配信リリースした。本作のジャケット写真は、夕焼けの情景の中に、空にはこれから始まるツアーで全国を飛び回るメンバーを彷彿させるような4羽の渡り鳥が映し出されている。収録楽曲は、メンバーの個性が共鳴するバラエティ豊かな3曲を収