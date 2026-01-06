ももいろクローバーZが、2026年3月4日に発売する『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDのBOXジャケット写真とインナージャケット写真を公開した。BOXジャケット写真は、夏のライブステージと会場のモノノフ（ももクロファンの総称）たちをごちゃ混ぜに投影しており、異様な存在感を放っていたモモアイ像（ももクロに寄せて作られたモアイ像）が夏のバカンスを満喫する、