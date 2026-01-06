昨季限りで現役を引退した楽天の岡島豪郎アンバサダーが６日、小郷の巻き返しに期待に寄せた。昨季まで楽天で１４年間プレーし、今季からアンバサダーに就任。アンバサダーとしてイチオシの選手を問われ、「小郷の復活に期待してます」と明かした。小郷は２４年に全試合出場を果たし、リーグ２位の安打数をマーク。しかし、昨季は打率１割７分３厘、２本塁打と低迷して２軍落ちも経験した。チームの浮上において背番号５１はキ