昨季限りで現役を引退した楽天の岡島豪郎アンバサダーが６日、宮城・塩釜市内の塩釜神社を参拝した。森井球団社長や球団職員と祈願。初仕事を終えた岡島氏は「楽天イーグルスが優勝できるように、しっかりお願いさせていただきました」と振り返った。絵馬には力強く「勝つ！！」と記した。「どの立場になっても楽天イーグルスが勝つことが１番幸せなことなので」と思いを明かし、「やっぱり勝つことが東北の皆さんを笑顔にする