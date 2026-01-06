前の市長の太田寛さんの死去に伴い、１月に投開票が行われる安曇野市長選挙でただ1人、立候補を表明している中山栄樹さんが６日、政策を発表し、「太田市政を引き継いでいきたい」と意気込みを語りました。安曇野市長選挙に立候補予定中山栄樹さん（73）「太田市政2期目の出発点でもありまして、予算もそれに基づいて作成されているので、令和8年度は太田さんの思いを大事にして進めていきたい」安曇野市長選挙に向けて政策を発表