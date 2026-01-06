6日午後1時ごろ、山口県岩国市錦見1丁目の山口地検岩国支部が入居する合同庁舎で、カセットボンベが破裂したとみられる火災があった。地検は「職員が置いたものではない」としており、県警岩国署が事件と事故の両面から調べる。けが人はいなかった。県警などによると、建物は鉄筋コンクリート造2階建てで、1階の玄関部分でボンベ2本が燃えたとみられる。ロビーの約1平方メートルが焼損した。現場はJR岩国駅から西に約3キロの