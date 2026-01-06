愛知県警察本部6日午後2時15分ごろ、愛知県飛島村竹之郷の国道23号で、パトロール中の白バイが、車列の最後尾に止まっていた普通貨物車に追突した。蟹江署によると、白バイを運転する第1交通機動隊の男性巡査部長（42）が病院に搬送された。太ももの骨を折る重傷とみられる。署が原因を調べている。第1交通機動隊の副隊長は「安全な取り締まり活動に一層努める」とコメントした。