６日午前１０時１８分頃、島根県東部を震源とする地震があり、同県や鳥取県で最大震度５強の地震が観測された。その後も、震源付近で最大震度５弱〜３の地震が相次いで発生。読売新聞のまとめでは、同日午後６時現在、島根、鳥取、広島、岡山の４県で計９人がけがを負った。うち２人が重傷という。気象庁によると、午前１０時１８分頃の地震では、松江市や鳥取県境港市などで最大震度５強を観測した。震源の深さや地震の規模を