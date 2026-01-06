タレントの関根麻里（41）が、5日、Instagramを更新。父でタレントの関根勤（72）、夫で韓国出身の歌手・K（42）らとともに、餅つきをする動画を公開した。【映像】家族で餅つきする動画や家族ショット2014年にKと結婚し、10歳と6歳の2人の女の子を育てている関根。これまでInstagramで、Kが出演するミュージカルを鑑賞した際の夫婦ショットや、長女が撮ってくれたK、勤との3ショットなど、仲睦まじい家族の様子を発信してきた