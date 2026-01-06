1月6日発売の『週刊SPA! 1月13・20日新春合併号』表紙と「美女地図」に、乃木坂46・五百城茉央が登場している。【写真】ほっそり美腕を披露した別衣装カットも公開五百城は、2022年、乃木坂46の5期生として加入。最新シングル『ビリヤニ』に収録された「純粋とは何か？」ではセンターを務めた。そんな活躍中の五百城が、振袖姿で『週刊SPA!』に初登場。二十歳の集いを迎え、さらなる飛躍が期待される注目メンバーが、2026年の始ま