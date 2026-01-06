今シーズンからJ2で戦うサッカー・アルビレックス新潟が新体制を発表しました。野澤洋輔次期社長は再出発などの意味を込めた「Re:ALBIREX」を掲げ、全力で戦いたいと意気込みました。スローガンは「Re:ALBIREX」野澤次期社長は“再出発”や“再挑戦”“再確認”などの意味を込めたとしています。〈アルビレックス新潟野澤洋輔次期社長〉「アルビレックスが何を大切にしてきたのか誰のために戦って来たのかそし