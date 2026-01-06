ジェイエアは、12月8日の大阪/伊丹発青森行きJL2151便（エンブラエル190型機、機体記号：JA250J）で、乗客1名が負傷したことを明らかにした。国土交通省航空局は1月6日、航空事故に認定した。同便は乗員4名と乗客61名の計65名を乗せ、大阪/伊丹を午前7時24分に出発。同8時半頃に秋田空港の北北西約23キロ付近の上空を飛行中に揺れが起きた。青森には同8時56分に到着した。12月10日の青森発大阪/伊丹行き、JL2158便の乗客から青森空