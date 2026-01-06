先月、山形県天童市の商業施設でケーキ１個を盗んだとして、きょう、７５歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】万引きしたのはケーキ1個...無職の女(75)を逮捕（山形・天童市） 窃盗の疑いで逮捕されたのは、天童市北久野本一丁目に住む無職の女（７５）です。 警察によりますと、女は先月２２日の午後３時５５分ごろ、天童市芳賀タウン北四丁目の商業施設でケーキ１個（販売価格１１３４円）を盗んだ疑い