2024年に営業を終えた宇部市のANAクラウンプラザホテル宇部が2026年4月、新たにビジネスホテルとして開業することになりました。4月1日に開業するのは「エポカ ベース ウベ」で132室を備えたビジネスホテルとして開業します。広島市に本社を置く持ち株会社＝みどりホールディングスが土地と建物を取得していたものでその子会社＝第一ホテルマネジメントがホテルの運営をします。また、ホテルを含む宇部興産ビルも「宇