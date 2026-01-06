2026年4月に開校する岩国高校付属中学校と下関西高校附属中学校の合格発表が6日行われました。岩国高校付属中の合格発表が行われた岩国高校では自分の受験番号を見つけた受験生や保護者らが合格を喜びあっていました。（合格者・保護者）「すごいうれしい。探究学習が楽しみ。宇宙について調べてみたい」「勉強を一生懸命やっている姿を見ていたので努力が実ってよかった」2026年4月、それぞれの高校の敷地内に開校する岩国高校付