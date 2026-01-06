パイロットを目指す学生たちも6日から訓練開始です。航空自衛隊防府北基地では1年間の飛行安全を願う飛行始めが行われました。航空自衛隊でパイロットを目指すすべての隊員が最初に訓練を受ける場所となっている防府北基地。新年最初の訓練を1年間の飛行の安全を願う「飛行始め」とし学生は教官とともにフライトします。防府北基地の宮崎剛基地司令は「飛行始めだからではなく1回1回のフライトを大切にしてほしい」と語り見守りま