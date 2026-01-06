山口銀行の女子ハンドボールチームYMGUTSが6日、周南市で新年の必勝祈願をしました。周南市の遠石八幡宮にはYMGUTSの選手や監督ら10人が訪れました。昨シーズンは選手のケガも多く、クラブチーム日本一を決めるジャパンオープンの本選への出場がかなわなかったYMGUTS。今シーズンは新たに6人が加入予定で2022年以来のジャパンオープン優勝を目標に掲げています。（山田愛美 副キャプテ