県関係の国会議員による年頭会見が始まりました。連立入りした日本維新の会が求める議員定数削減について、自民党の議員からは慎重な意見も聞かれました。（高村正大氏）「一概に定数削減が必要だと僕自身は思っていない。それよりもこれ以上、地方の声が国政に届かなくなる、この状態を懸念している」現在、党の副幹事長を務める山口1区選出の高村正大衆議院議員。山口県でも2024年の総選挙から小選挙区が1減したことを挙げ、議員