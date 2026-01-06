1月5日までに、元乃木坂46の1期生で、現在は女優やタレントとしても活躍している衛藤美彩が自身のInstagramを更新。久しぶりに家族全員ショットを披露し話題となっている。【写真】1年ぶりに投稿…見つめ合う衛藤美彩と夫の源田壮亮手つなぎショットを公開衛藤は、《2025年もありがとうございました!》と題した投稿を年末にアップ。《娘の2歳の誕生日とクリスマスをハワイで》と、2023年12月に誕生した第2子の長女のお祝いを兼