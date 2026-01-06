長崎県五島市で建設が進められていた、国内初の浮体式洋上風力発電工事が完成し、商用運転が始まりました。長崎県五島市崎山沖に設置された、洋上風力発電「五島洋上ウィンドファーム」。風車本体を海に浮かべ、チェーンで海底に係留する「浮体式」としては、国内で初めての施設です。戸田建設などが出資する合同会社が2022年から工事を進め、去年9月に最後の8号機が設置されました。その後、発電と送電ができることを確認し、5日