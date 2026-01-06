１月7日(水)２１時LIVEスタート予定日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・岩本義弘さん(南葛SC代表兼GM)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『関東リーグの白い巨人・南葛SCのお金のリアル』などについて語るLIVE配信を行います。◯関連リンク・南葛SC