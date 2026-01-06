防衛省は6日、米軍横田基地（東京都）所属の隊員が、東京都福生市の駐車場で車の単独事故を起こし、基準値を超えるアルコールが検出されたと明らかにした。防衛省によると、4日午前0時40分ごろ、JR福生駅近くの駐車場で、隊員が運転する車がフェンスに衝突した。公務時間外の事故とみられ、けがの有無は調査中という。