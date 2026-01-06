ソニー損害保険は1月6日、「20歳のカーライフ意識調査」の結果を発表した。調査は2025年11月7日〜12月3日、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの男女1,000名を対象にインターネットで行われた。○20歳の運転免許保有率は51.3%、3年連続の下降普通自動車運転免許を持っているかを聞いたところ、「普通自動車免許を持っている(オートマ限定)」は39.8%、「普通自動車免許を持っている(マニュアル)」は11.5%で、合計した「運転免許保有