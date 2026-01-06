昨春センバツで１９年ぶりの優勝を成し遂げ、夏の甲子園では１７年ぶりに８強入りした横浜（神奈川）が６日、横浜市内の同校グラウンドで新年最初の練習を行った。グラウンドには元監督の名将・渡辺元智氏も駆けつけ、昨秋の関東大会で８強で今春センバツは当落選上にあるチームを激励した。村田浩明監督は、「渡辺監督さんが作られてきた野球部なので、新年も一発目の練習に来ていただけるということは、僕たちも気が引き締ま