２０年度大会以来５大会ぶりに決勝でぶつかる両校は６日、それぞれ最終調整した。史上６校目の３連覇を見据える桐蔭学園は、ＣＴＢ古賀啓志（２年）が、同校２連覇メンバーで全国大学選手権決勝・早大戦（１１日・国立）に臨む明大ＷＴＢの兄・龍人（１年）との高校・大学“兄弟Ｖ”へ意欲。初Ｖを狙う京都成章は、ＦＢ春藤大翔（しゅんどう・やまと、２年）が、ケガのＦＢ笹岡空翔（くうと）主将（３年）にささげる快走トライを