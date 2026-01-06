女優の南沙良が６日、都内で行われた、出口夏希とダブル主演した映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督、１６日公開）の完成披露上映会に出席した。発表当時２１歳だった波木銅氏が、第２８回松本清張賞を満票で受賞した同名小説を映画化。２０２４年秋の撮影から１年以上がたち、南は「撮影当時のことをあまり覚えていないほど走り抜けた」と言葉に実感を込めた。今年の抱負を聞かれると「健康」と書いたフリ