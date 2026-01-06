12月28日までの1週間における県内のインフルエンザの患者数は、前の週より減りましたが、依然として、警報は続いています。県によりますと12月28日までの1週間に県内で届け出のあったインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり「21.54人」でした。前の週より「12.61人」減り、4週連続で減少となりましたが、警報の終息基準となる1医療機関あたり「10人」を超えているため、「インフルエンザ警報」は続いています。保健所別では、