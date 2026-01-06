俳優・中島裕翔（32）が体調不良のため、7日に予定されていた主演を務めるWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」の完成報告会が中止となることが6日、発表された。「WOWOWオリジナルドラマ」の公式X（旧ツイッター）が伝えた。Xでは「2026年1月7日（水）18時より開催を予定していました『「連続ドラマWシリウスの反証」完成報告会』ですが、登壇を予定していました中島裕翔さんの体調不良に伴い、誠に残念でございますが開催