元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。AKB48の20周年を終え、伸ばし続けた髪の毛をバッサリ切ったことを報告した。「AKB4820周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛、やっと切れましたー！」とバッサリ切ったことを報告。「久しぶりの長さ、スッキリ」と続けた。美容師への感謝をつづり、「ギリ結べるナイスな長さ。縮毛矯正もしたからめちゃくちゃ収まり良い！」と