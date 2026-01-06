紅白歌手が生放送で大ちょんぼをやらかした。６日のＴＢＳ系「ラヴィット！」で行われたコーナー「クイズビリビリオネア」で、仰天ハプニングが発生した。出題された「野球の始球式で投球をしたことがない人は誰？」に対する、「Ａ・川島明」、「Ｂ・田村真子」、「Ｃ・河井ゆずる」、「Ｄ・若槻千夏」の４択問題。新浜レオンが真っ先に、「川島さんは（始球式の経験が）あります！！始球式の会話を僕、させていただいたこと