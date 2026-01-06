およそ５億１０００万円という史上最高値で競り落とされた一番マグロが札幌市内のすし店で提供され、早速、訪れた人たちが舌鼓を打ちました。（すしざんまいすすきの店渡部健一店長）「約５億１０００万円で落札したマグロがすすきの店に到着しました」札幌・すすきのに１月５日夜、到着したのは、史上最高値で競り落とされた一番マグロです。さっそく握りにして提供されました！（客）「もうない！とろける！」（客）「うまい！