TBSの日比麻音子アナが、6日放送のTBSラジオ『アフター6ジャンクション2』（後8：00）に出演。結婚を報告した。【写真】幸せいっぱい！ラジオで結婚報告した日比麻音子アナ番組冒頭、宇多丸から「いろんなニュースが飛び交っている中、あれ？出ているぞ」と向けられると、日比アナが「ちょっとすみませんね、新年のごあいさつということで」と手紙を持参して「ご報告したいことがございまして、私事で大変恐縮ではございますが