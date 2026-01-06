新年を迎え、新潟県警で本部長による訓示が行われました。1月6日、県警本部で行われた本部長の年頭訓示には、県警本部の幹部職員約100人が出席したほか、各課と県内29の警察署に訓示の様子が映像で配信されました。滝沢依子本部長は、県内の刑法犯認知件数が3年連続で前の年より多くなったことや去年は特殊詐欺被害の被害額が過去最高となったことなどを指摘した上で、次のように話しました。【県警滝沢依子 本部長】「今一度、