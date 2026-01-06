年末年始は帰省などにより家族との仲を深めたという人も多いと思いますが、新潟県佐渡市では伝統芸能などを通して地域のつながり深める場面が多く見られました。 ■地域の平穏願う“夫婦門松” 昨年末、佐渡市相川地区石花で生後1カ月の子ウシの世話をしていたのは畜産農家の小松滝雄さん・恵子さん夫婦です。その小松さん夫婦が毎年作っているのが“夫婦門松”。【小松滝雄さん】「一年の締めくくり、ボランティアで作っている