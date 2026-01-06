日向坂46の公式サイトが6日、更新され、11日にグループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、『松田好花DAY！』を開催することを発表した。【写真】大きめニットから伸びる美脚を披露した松田好花公式サイトによると、『松田好花DAY！』は「昼中の松田さん」と「真夜中の松田さん」の二部構成。「一日中、松田好花と一緒に過ごしましょう！お楽しみに！」と呼びかけた。詳細は以下となる。▼1月11日(日)14:30〜第一部