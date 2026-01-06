高市早苗首相は6日、東京都内で開かれた新年互礼会であいさつし、昭和元年から今年で満100年の節目を迎えると言及した。太平洋戦争や戦後の混乱、高度成長期といった昭和の歴史に触れ「命を永らえた方々が歯を食いしばって働いて、驚くべき短期間で（戦後の）復興を遂げた。日本と日本人の底力を絶対に信じたい」と語った。現在の日本は少子化や物価高、激動する国際情勢をはじめさまざまな課題を抱えていると説明。「必ずや日