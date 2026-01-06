愛媛に凱旋した「たくろう」の2人が、愛媛県庁を訪問した。【映像】緊張で知事からのプレゼントを落とす赤木2人が到着すると、県職員からは割れんばかりの拍手と歓声が。訪問したその目的は、中村知事へのあいさつだ。中村知事「メガネなしの七三分け 愛媛県知事の中村です。そちらは？」きむらバンド「メガネのパーマ きむらバンドと」赤木「裸眼の化け物 赤木です」きむらバンド「どっぷり僕らにハマって…」中村